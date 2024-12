Fanpage.it - Le scimmie (e gli umani) riconoscono i serpenti in maniera innata: come ci riescono

Leggi su Fanpage.it

Lein, ma non per via della forma allungata o per l'assenza di zampe, ma bensì per la presenza di squame. Lo sostiene un nuovo studio condotto da Nobuyuki Kawai dell'Università di Nagoya che ha "fatto indossare" alle salamandre le squame dei