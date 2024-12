Monzatoday.it - Le 5 migliori idee per un Capodanno tra la magia delle luci e panorami mozzafiato

Leggi su Monzatoday.it

Il primo giorno del 2025 sarà accompagnato ancora da un po' sole. Ecco allora i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare non lontano da Monza e dalla Brianza in questo primo giorno del 2025. Qualche meta - suggerita dai colleghi di MilanoToday - per.