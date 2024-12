Liberoquotidiano.it - Lavrov gioca a scacchi, la Russia dice no (per ora) al piano di pace di Trump

Lanon è soddisfatta deldisull'Ucraina, lo ha detto il ministro degli Esteri russoin un'intervista alla Tass che dà tanto l'impressione di essere stata organizzata per fare sapere al mondo che tra Mar -a -Lago e Mosca è stato aperto un canale diplomatico informale, alla faccia dell'Amministrazione americana in carica. «A giudicare dalle numerose fughe di notizie e dall'intervista rilasciata dallo stessoal Time il 12mbre, sta parlando di ‘congelare' le ostilità lungo la linea di ingaggio e di trasferire agli europei l'ulteriore responsabilità di affrontare la. Non siamo certo soddisfatti delle proposte avanzate» ha detto il titolare della diplomazia di Mosca aggiungendo semplicemente che il Cremlino non ha tuttavia ancora ricevuto alcun segnale ufficiale dagli Stati Uniti e «fino al 20 gennaio, data dell'insediamento, Donaldha lo status di ‘presidente eletto'».