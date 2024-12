Sbircialanotizia.it - Laura Heintz l’imprenditrice immobiliare Under 30 più forte d’Italia, CEO & Founder di Rently House, gestisce 100 immobili a 24 anni

Leggi su Sbircialanotizia.it

Classe 2000. Una laurea in Marketing and Management a Milano.è una delle più forti imprenditriciari30 italiane, ha fondato circa trefa un’azienda che si occupa di affitti turistici. "Mi occupo sia di investimentiari, sia di gestione di. Sono specializzata nelle ville di lusso in Sardegna, a .