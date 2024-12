Cesenatoday.it - Lattuca: "Un anno pieno di successi, il nuovo ospedale sarà il simbolo della città che si trasforma"

Leggi su Cesenatoday.it

Tradizionale brindisi di finecoi giornalisti per il sindaco di Cesena Enzo. Il primo cittadino ha tracciato un bilancio del 2024 e ha dato uno sguardo al 2025 in arrivo. "Undi soddisfazioni e- ha detto- non solo elettorali. Ilil.