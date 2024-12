Europa.today.it - L'ambiziosa Messana punta dritto all’obiettivo promozione in Eccellenza

Leggi su Europa.today.it

L'non vuole lasciare nulla al caso in questa, fin qui, eccellente stagione. L’imbattuta capolista del girone B dista preparando la partita di domenica prossima in trasferta contro la Nuova Rinascita, valida per la 1^ giornata di ritorno. Ritroverà subito la squadra.