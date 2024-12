Ladri in casa, proprietario li vede con le telecamere e li fa arrestare | VIDEO

Leggi su Ilnotiziario.net

in, ilin vacanza in Puglia licon lee avvisa i carabinieri che li arrestano. Furto sventato l’altra notte a Milano, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno tratto in arresto per furto in abitazione in concorso tre georgiani di 44, 48 e 51 anni.in appartamento, il .