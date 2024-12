Tpi.it - La valanga azzurra: tutto quello che c’è da sapere

La: trama, cast e streaming del docu-filmQuesta sera, lunedì 30 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La, docu-film del 2024 diretto da Giovanni Veronesi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Trama e cast“C’è la neve nei miei ricordi”. Giovanni Veronesi, sciatore mancato, è un grande appassionato di questo sport. Con l’aiuto del giornalista e scrittore Lorenzo Fabiano, ripercorre la storia delle più importanti tappe dell’epoca d’oro dello sci alpino negli anni ’70 andando a intervistare direttamente, tra gli altri, alcuni dei suoi protagonisti come Gustav Thöni, Piero Gros, Paolo De Chiesa o l’allenatore Oreste Peccedi recentemente scomparso a cui il film è dedicato. Racconta inoltre i trionfali Giochi Olimpici del 1976 a Innsbruck, la rivalità tra Thöni e lo svedese Ingemar Stenmark ma anche i momenti bui e il declino che ha attraversato la squadradopo i successi e che ha comunque contribuito a far diventare lo sci uno sport di massa e non più d’élite.