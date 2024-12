Today.it - La triste parabola di Aleksej Bugaev: dagli europei di calcio con la Russia alla morte nella guerra in Ucraina

Dal palcoscenico principale delcontinentaleincombattendo con l’esercito russo, passando per una condanna a quasi dieci anni di carcere per traffico di droga, finoscomparsa avvenuta in circostanze ancora da chiarirezona del distretto militare.