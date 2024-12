Ravennatoday.it - La tradizionale fiaba "Canto di Natale" arriva alla biblioteca Manfrediana sulle note di pianoforte

Leggi su Ravennatoday.it

Ladi Faenza apre il nuovo anno con un appuntamento per tutta la famiglia. “di” di Charles Dickens, classico delle feste per eccellenza, rivive in una nuova produzione originale firmata La Corelli tra musica e narrazione. L’appuntamento è per sabato 4 gennaio.