La storia delle Flapper Ladies | la moda anni ’20 che ancora seduce

Life&People.it Audaci, ribelli, determinate. Nei Roaring Twenties, i RuggentiVenti, post prima guerra mondiale, le donne iniziavano a valorizzare la propria individualità, al di sopra di ogni altro bisogno. Giovani ragazze dall’aspetto frivolo, che indossavano gonne corte, bevevano cocktail, ascoltavano musica jazz, guidavano automobili, fumavano sigarette e mostravano senza alcuna inibizione la loro sfacciataggine e sensualità. Erano le appartenenti alla cosiddetta generazione’20 femministe rivoluzionarie in lotta per la conquista della libertà personale, che non rappresentavano solo uno stereotipo culturale ma erano al centro di un serio dibattito sociale.libere e ribelli negliVentiNel secondo decennio del Novecento, le donne si privavano dei corsetti dell’era precedente per sfoggiare abiti fino ad allora considerati indegni, gonne che lasciavano scoperte le ginocchia, calze arrotolate, pantaloni, tute sportive, come simbolo quotidiano di liberazione.