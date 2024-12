Trevisotoday.it - La Provincia chiude l'anno: «Nel 2025 investimenti per altri 27 milioni»

Leggi su Trevisotoday.it

Ladi Treviso tira le somme del 2024: fino ad oggi l'Ente ha investito e impegnato 293di euro in totale (tra opere già realizzate e spese previste, fino al 2027) per migliorare scuole superiori, stradeli e tutelare l’ambiente con bandi ad hoc per cittadini, imprese e.