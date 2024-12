Ilrestodelcarlino.it - La misteriosa scomparsa della 12enne a Pesaro, residenti col fiato sospeso

, 30 dicembre 2024 – Apprensione anche tra izona mare nei confrontiricercadi cui, dal tardo pomeriggio di sabato, si sarebbero perse le tracce. Il tam tam si è diffuso anche via social anche se l’ipotesi più accreditata è che la ragazzina abbia fatto rientro a casa sana e salva. Tuttora alle forze dell’ordine non è giunta alcuna denuncia di persona. L’allarme è stato lanciato intorno alle 18,45 con una telefonata al 112 da parte di un coetaneo. Il ragazzino era alla Palla di Pomodoro insieme ad alcuni amici. Si sono preoccupati per una giovanissima vista in uno stato di apparente alterazione che si dirigeva verso il moletto. Le ricerche sono partite nella notte di sabato anche via mare da parte di Vigili del fuoco e Capitaneria per poi continuare anche ieri, solo via terra, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, da parte di polizia, carabinieri e vigili urbani.