Kyrgios dagli attacchi a Sinner al campo | vince in doppio con Djokovic a Brisbane

(Adnkronos) – Nicktorna are. Il tennista australiano, da mesi protagonista dicontinui a Jannikdopo il caso doping che ha riguardato l’azzurro, ha trionfato aincon Novak, al rientro dall’infortunio che lo ha costretto a saltare le Atp Finals di Torino. La coppia ha battuto, davanti a una Pat Rafter Arena tutta esaurita, quella formata da Alexander Erler e Andres Mies in tre set con il punteggio di 6-4, 6-7 (4), 10-8. Agli ottavi di finaleaffronteranno il duo composto dal croato Nikola Mektic e il neozelandese Michael Venus. Dopo le parole di, che in conferenza stampa si è detto d’accordo consui casi doping che hanno riguardatoe Swiatek, l’intesa tra i due si è confermata quindi anche in, nel torneo che prepara i tennisti all’Australian Open, il primo Slam della stagione al via il prossimo 13 gennaio.