Isola digitale | panchine smart e ricariche

Completato un progetto altamente tecnologico sul territorio di Basiglio. Si tratta di un’realizzata nel parco di fronte la sede del Municipio. L’è realizzata da 2interattive, 1 colonnina di ricarica per cellulari e dispositivi elettronici con presa schuko. Inoltre è presente una speciale teca integrata per il defibrillatore, con monitoraggio e telecontrollo attivo, per garantire che sia sempre funzionante in caso di emergenza. Inoltre è stata installata una colonnina con rastrelliera per e-bike: con 8 stalli di ricarica: 4 dedicati alle e-bike in dotazione ai dipendenti comunali per spostamenti di servizio o personali, e 4 a disposizione dei cittadini per ricaricare gratuitamente le proprie e-bike quando si recano negli uffici comunali. Un sistema che promuove la mobilità sostenibile all’interno delle ciclovie di Milano 3, riducendo le emissioni, favorendo uno stile di vita attivo e rispettando gli standard ambientali richiesti anche alle grandi aziende.