Inter-news.it - Inter, testa all’Atalanta: la squadra è atterrata a Riyadh

Leggi su Inter-news.it

L’non si ferma e rilancia: i nerazzurri passeranno il capodanno in Arabia Saudita in vista della partita contro l’Atalanta in Supercoppa Italiana. ARRIVO – Archiviata la vittoria contro il Cagliari nell’ultima giornata del 2024, l’si è subito proiettata alla sfida di giovedì sera contro l’Atalanta per la prima semifinale della Supercoppa Italiana. I nerazzurri, che erano partiti nel pomeriggio da Milano con un volo privato, sono da poco atterrati a. In caso di vittoria contro gli orobici, l’affronterà la vincente di Juventus-Milan. I ragazzi di Simone Inzaghi sono stati accolti in Arabia Saudita con applausi e collane di fiori. Questo il video pubblicato dal club su X.Appena atterrati a???#Forzapic.twitter.com/1jmKDdxlSn—?? (@) December 30, 2024-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: la)©-News.