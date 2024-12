Inter-Atalanta Supercoppa probabili formazioni | zero dubbi per Inzaghi

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Neanche il tempo di celebrare il successo di Cagliari che l’si prepara per la semifinale diItaliana contro l’, in programma giovedì 2 gennaio 2025 alle 20:00. Il format a Final Four prevede l’altra semifinale tra Juventus e Milan il giorno successivo, con la finale fissata per domenica 5 gennaio.Come ci arriva l’I nerazzurri di Simonesi presentano in grande forma con 10 vittorie nelle ultime 12 partite tra campionato e coppe. La squadra ha ritrovato solidità difensiva dopo il pirotecnico 4-4 contro la Juventus nel derby d’Italia, ottenendo 9 clean sheet nello stesso periodo e subendo appena 3 gol. Per la semifinale,si affiderà ai titolarissimi: Sommer tra i pali, supportato da Bisseck, De Vrij e Bastoni in difesa.