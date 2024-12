Inter-news.it - Inter, andamento dei prestiti: Esposito e Stankovic beffati

Leggi su Inter-news.it

Molti giocatori di proprietà dell’sono protagonisti dinei principali campionati europei. Ancora un gol per Sebastiano, che però sbaglia un rigore. Altra ottima prestazione di Filip, che si conclude però con una sconfitta.RIEPILOGO– L’ultimo turno del 2024 non sorride particolarmente ai giocatori dell’attualmente in prestito. E se lo fa, lo fa in modo altamente beffardo. Perché Sebastianosegna un altro gol, salendo a quota 6 con l’Empoli. Ma sbaglia anche un rigore che si rivela fatale nella sconfitta casalinga contro il Genoa. Mentre a Napoli Filipipnotizza l’ex compagno Romelu Lukaku dagli undici metri. Ma il suo Venezia torna comunque a casa con zero punti. Da segnalare, sempre nella gara dello Stadio Diego Armando Maradona, la prima da titolare per Franco Carboni coi lagunari.