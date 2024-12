Ilpescara.it - Insieme a un complice truffa e sottrae oro e gioielli a un'anziana di Pescara: arrestato nel Casertano

Leggi su Ilpescara.it

Sarebbe riuscito a sottrarre,a unattualmente ricercato, preziosi per un valore imprecisato a un’difingendosi direttore di un ufficio di consegna pacchi e convincendola a pagare la somma per il ritiro di un pacco indirizzato alla nipote che, se non preso.