Infettivologi | Preoccupa calo vaccinazioni 2025 sia l' anno del Piano pandemico

Leggi su .com

(Adnkronos) – "Il timore principale dell'a è ildelle: la campagna contro il virus dell'influenza non ha rispettato le attese e quella contro il Covid registra numeri molto bassi. Come se non bastasse, nel 2024 abbiamo avuto mille casi di morbillo e 3 bambini sono morti a causa della pertosse. Inoltre, non sappiamo .L'articolo: “siadel” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.