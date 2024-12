Ilgiornaleditalia.it - Infettivologi: "Preoccupa calo vaccinazioni, 2025 sia l'anno del Piano pandemico"

Andreoni (Simit), 'dobbiamo prepararci all'arrivo di una nuova pandemia - Oggi è allarme morbillo e antibiotico-resistenza ma molto è stato fatto per l'epatite C - Soddisfatti per Calendario vaccinale per la vita' Roma, 30 dic. (Adnkronos Salute) - "Il timore principale dell'a è