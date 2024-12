Ilrestodelcarlino.it - Incidente tra auto a Pesaro, conducente ferito estratto dal veicolo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 30 dicembre 2024 – Hannoildalla sua macchina dopo lo schianto. I vigili del fuoco, questa mattina intorno alle 9, sono intervenuti per unstradale in via Paganini tra duevetture. La squadra dihal'uomo alla guida di uno dei due veicoli coinvolti e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Entrambi i conducenti dellesono rimasti feriti e sono stato trasportati al pronto soccorso dal personale del 118 prontamente intervenuto sul posto. La polizia locale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'e ha provveduto a gestire il traffico nella zona.