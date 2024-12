Foggiatoday.it - Incidente stradale in viale Candelaro, violento scontro moto-auto: due persone ferite

Leggi su Foggiatoday.it

È di due feriti il bilancio del graveavvenuto poco fa in, all'altezza dell'incrocio con via Lucera. Coinvolti nel sinistro, una Fiat 500 e unaYamaha venuti a contatto all'altezza dell'incrocio con via Lucera, forse per una mancata precedenza.Il.