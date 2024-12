Agrigentonotizie.it - Incendio in un'abitazione in contrada Perriera, ottantenne intossicato: evacuata palazzina

Leggi su Agrigentonotizie.it

Un uomo di 80 anni è finito in ospedale dopo essere rimastoa causa di undivampato nel suo appartamento in via Antonio Segni, a Sciacca.L'intero stabile, nel complesso di alloggi popolari di, è stato evacuato per precauzione dalle forze dell'ordine.