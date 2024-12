Baritoday.it - Incendio in area abbandonata a San Giorgio: messe in sicurezza bombole del gas

Questa mattina nell'immediata periferia di Bari, in zona San, dove intorno alle 8:30 è divampato unin un terreno apparentemente abbandonato. Le fiamme hanno interessato cataste di materiale e rifiuti di vario genere, in un'che sembrerebbe essere utilizzata come dimora.