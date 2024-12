Europa.today.it - Incendio divampa in un albergo di Bangkok: morti tre turisti stranieri

Leggi su Europa.today.it

Un grossoè scoppiato un hotel di sei piani a, situato in una delle zone piùche e frequentate dalla città, Khao San. Decine di persone si sono rifugiate sul tetto, l'unica via di fuga rimasta per sfuggire all'enorme quantità di fumo che si era propagata. Trenon.