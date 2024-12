Milanotoday.it - Incendio al campo dei giostrai, in fiamme 4 roulottes

Leggi su Milanotoday.it

Non si conoscono ancora le cause di unche ha coinvolto ledi una famiglia dia Rho, nel Milanese. Il rogo è scoppiato nella tarda serata di sabato 28 dicembre in via Pace, nella frazione di Mazzo, e ha coinvolto 4.Secondo quanto si apprende, nessuno è.