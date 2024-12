Casertanews.it - In un anno oltre 1200 arresti dei carabinieri. Focus su camorra e corruzione: "Non daremo tregua"

215.000 chiamate in dodici mesi al 112 con una media giornaliera di 589 telefonate, dalle quali sono scaturiti22.500 interventi operativi. Di questi 1500 sono relativi ai reati per il "codice rosso", in cui rientrano tutte le tipologie di maltrattamenti in famiglia e in generale.