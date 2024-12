Bresciatoday.it - In branco o solitari: dove vivono realmente i lupi nel Bresciano. La mappa

Leggi su Bresciatoday.it

Pochi animali come il lupo sono incastrati in una narrazione che per secoli e secoli li ha dipinti come il male da combattere. Dalle favole di Esopo, che hanno visto la luce più di 2.500 anni fa, alle fiabe tradizionali, rilanciate nell'ultimo secolo anche da film e quant'altro. A parte qualche.