In Basilicata approvato piano dimensionamento scolastico per il 2025-2026 tre autonomie in meno

Leggi su Orizzontescuola.it

La giunta regionale dellahaildiper l'anno. In base alle indicazioni del decreto interministeriale 127/2023, le istituzioni scolastiche autonome passano da 86 a 83, con il venirdi tre dirigenze (due in provincia di Potenza e una in provincia di Matera).L'articolo Inper il, trein