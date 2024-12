Sbircialanotizia.it - Imprese, Open-es: un’alleanza per lo sviluppo sostenibile delle aziende

Oggi leattive su-es sono più di 27mila, operanti in 66 settori differenti, e altre 100mila stanno per entrare attraverso i 30 grandi partner dell’alleanza, che si riuniscono in un board decisionale. Il tutto in rappresentanza di 100 paesi Integrare e promuovere la sostenibilità all’internofiliere, è questo l’obiettivo dell’alleanza di sistema .