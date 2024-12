Ilgiorno.it - Il traforo del Mortirolo contro l’isolamento

Leggi su Ilgiorno.it

TIRANO (Sondrio)Rispolverare ildelper evitare a Valtellina e Valchiavenna di rimanere isolate. Di fronte al rischio della chiusura della Lecco-Colico, su cui pesa come una spada di Damocle la futura serrata della galleria Monte Piazzo che sta scivolando verso il lago, l’alternativa per non lasciare la provincia di Sondrio isolata potrebbe arrivare dall’Aprica. "Forse la comunicazione pre natalizia ha ridotto la percezione circa la notizia della prossima interruzione della superstrada", spiega Franco Spada, ex sindaco di Tirano e architetto. "Si parla di un tempo massimo di apertura di 15 anni per seri problemi geologici e ci stanno dicendo questo, in base al monitoraggio dei cedimenti della galleria, con una frana in atto. Se ci fosse un’alternativa la strada sarebbe probabilmente chiusa oggi come lo fu a maggio del 2013".