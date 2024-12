Ilfattoquotidiano.it - Il racconto del consigliere Pd di Vercelli: “Salute mentale? A 15 anni ero sul cornicione di una finestra. Il silenzio delle istituzioni uccide”

“Ili giovani. Queste persone non sono perdenti, come vorrebbe la narrazione che fa la nostra società, ma sono vittime della società stessa. Vanno prese, ascoltate e comprese”. A parlare è ildi, Marco Mancuso. Lo scorso 19 dicembre è intervenuto in Consiglio comunale per presentare un emendamento dedicato alladei giovani, in particolare uno sportello rivolto agli studenti universitari. Poco prima della bocciatura della sua proposta, il 22enne dem è intervenuto per raccontare la propria storia, quando a 15“ero suldelladi camera mia, e se non fosse stato per mia mamma, oggi non sarei qui. In quel momento non parlavo con nessuno, tutti erano disposti ad ascoltarmi, ma io mi ero isolato. In Italia, secondo l’Unicef, 700mila giovani soffrono di disturbi mentali, tra cui la depressione.