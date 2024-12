Anteprima24.it - Il quartiere Vomero di Napoli celebra l’Anno nuovo e l’Epifania

Tempo di lettura: 3 minutiUna serata di musica, emozioni e spettacolo per chiudere in bellezza le festività natalizie e dare il benvenuto alanno alla vigilia del. Venerdì 5 gennaio 2024, la suggestiva Piazza Vanvitelli, nel cuore del, si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione con un triplice concerto chela musica e la tradizione culturale partenopea.L’evento, organizzato da AreaLive con il sostegno della V Municipalità Arenella-e del Comune di, vedrà esibirsi tre straordinari protagonisti del panorama musicale: il duo Ebbanesis, la cantautrice Monica Sarnelli e la travolgente Raoul Swing Orchestra.Questo straordinario appuntamento musicale, gratuito e aperto a tutti,la chiusura delle festività natalizie con un evento unico, capace di unire tradizione e innovazione, per iniziarecon la magia della musica e della condivisione.