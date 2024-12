Lidentita.it - Il Piemonte vara l’Osservatorio sul clima

Leggi su Lidentita.it

Con una dotazione finanziaria di 850mila euro di risorse dei Fondi Europei di Sviluppo Regionale 21-27 (FESR) si mettono in campo i primi strumenti per l’operatività delregionale sui cambiamentitici quale strumento per indagare e descrivere i cambiamenti a livello regionale e locale, mappare i rischi sul territorio derivanti dai cambiamenti, fornire scenari per indirizzare le . IlsulL'Identità.