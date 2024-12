Ilrestodelcarlino.it - "Il mio cane è sparito. Offro una ricompensa a chi mi aiuta a trovarlo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Non mi dò pace fino a che Birillo non torna a casa.temi a". E’ questo l’appello di una donna che vive a Magreta, in zona Ancora, che dallo scorso 7 dicembre non ha alcuna notizia del suo, Birillo. Il segugio èimprovvisamente da quella data e la padrona sta facendo di tutto per riuscire a rie a riportarlo a casa. "Abbiamo il sospetto che qualcuno possa averlo caricato in auto e portato a casa – spiega la donna –. E’ unin buona salute ma sta facendo delle terapie importanti e di quelle terapie ha bisogno. Lo cerco giorno e notte ma nella zona non c’è". La proprietaria non esclude infatti che qualcuno, soprattutto sotto Natale, possa aver portato via l’animale. La donna offre unadi 1000 euro a chi le riporterà a casa Birillo. "Ha il chip e indossava un collare con medaglietta.