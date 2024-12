Today.it - Il marito di Gisèle Pelicot accetta la condanna: "Non farà appello, rischia pene più severe"

Leggi su Today.it

Dominique, l'uomoto a 20 anni di carcere in Francia per aver drogato sua moglie Giséle per farla violentare da decine di sconosciuti, ha deciso dire la sentenza e non ricorrere in. Lo ha annunciato la sua avvocata Beatrice Zavarro che ha affermato che l'ex.