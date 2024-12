Viterbotoday.it - Il degrado di via della Parrocchia tra water, immondizia e siringhe

Leggi su Viterbotoday.it

Nel cuore del centro storico, a due passi dalle frequentatissime via Marconi e via Matteotti, viasi presenta come un angolo dimenticato, dove ilsembra regnare incontrastato. Non solo la via, ma tutta la zona situata tra piazzaRocca e via Marconi, si trova in uno.