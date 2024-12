Baritoday.it - Il Comune potenzia l'Urban Center di Bari: "Diventi una Casa della Partecipazione"

Leggi su Baritoday.it

La Giunta comunale diha approvato ilmento dell’(nell'area dell'ex Caserma Rossani) per trasformarla in, affinchéun vero e proprio spazio permanente di confronto, un laboratorio di idee in grado valorizzare e rendere efficaci i.