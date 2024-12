Lanazione.it - Il ciclismo piange D’Alessandro. Storico dirigente federale

Si è spento all’ospedale di Cisanello a Pisa dove era ricoverato da poco più di una settimana, il massarosese Antonio, ex giudice di gara regionale per tanti anni, quindi componente della Commissione Regionale Giudici, edell’U.C. Piano di Mommio. Un personaggio stimato e conosciuto in tutto l’ambiente delregionale. Di Lui ricordiamo grande serietà, impegno, passione professionalità e disponibilità; una persona mai ingombrante, alla quale era impossibile non voler bene, che ha dedicato una vita al. Da un po’ di tempo aveva qualche problema di salute, ma fino a quando ha potuto, è stato presente ad alcune cerimonie. Nel febbraio scorso Antonioaveva ricevuto il premio alla carriera dal presidente del Comitato Regionale Toscana diSaverio Metti e da quello della Commissione Regionale Giudici Sergio Sbrilli, per il suo incessante impegno e la sua signorilità, il suo stile e garbo, senza mai alzare la voce.