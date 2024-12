Internazionale.it - Il 2024 è stato un anno di caldo estremo e devastazione

Per il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres non c’è più tempo da perdere: nel 2025 i governi devono impegnarsi per ridurre le emissioni e sostenere la transizione verso un futuro sostenibile. Leggi