Bresciatoday.it - I due turisti attaccati dallo squalo: uno è morto, l'altro è ferito

Leggi su Bresciatoday.it

Si chiamava Gianluca Di Gioia ed era originario di Roma il 48enne ucciso da unoa Marsa Alam, sul Mar Rosso, in Egitto: l'uomo si trovava in un resort insieme a un amico di 69 anni residente a Soncino, in provincia di Cremona. Giuseppe Fappani detto Peppino, di professione odontotecnico, è.