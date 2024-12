Ilfoglio.it - I cervelli marci sono maggioranza assoluta

Ho preso un aereo. La tratta era breve e mi ero portato un librino da leggere; i passeggeri seduti ai miei lati, invece, non hanno mollato per un istante il telefono. Non potendo connettersi a internet, per un’oretta ciascuno di loro non ha fatto altro che guardare la propria galleria fotografica, sfogliarla compulsivamente, soffermarsi in particolare sui selfie e contemplare imbambolato l’immagine di sé stesso sorridente. All’atterraggio non dico che io fossi diventato chissà che genio, però avevo utilizzato il cervello per imparare qualcosa o, quanto meno, per distrarmi tenendolo in esercizio; loro si erano limitati ad aggiungere un ennesimo tassello a quel brain rot che, secondo la Oxford University Press, è la parola del 2024 poiché indica il punto di non ritorno nel progressivore deiumani.