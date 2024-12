Ilrestodelcarlino.it - I bianconeri preparano il match con la Pianese. Al Picchio Village si lavora

Altecnico e squadra si stanno preparando per farsi pronti alla ripresa del campionato che vedrà l’Ascoli di scena in casa dellaneldi lunedì 6 gennaio (ore 15). Uno scontro importante per la zona playoff da dover vincere a tutti i costi per mettere alle spalle una diretta concorrente. In campo l’allenatore bianconero alla ripresa dei lavori ha potuto ritrovare l’attaccante Forte che ha finito di scontare la sua squalifica per il noto caso scommesse. Il suo rientro però costringerà Di Carlo e il suo staff a valutare con attenzione l’eventuale cambio di modulo. Innanzitutto il tecnico in questi giorni di lavoro che condurranno alla gara analizzerà le attuali condizioni fisiche del centravanti. In seconda battuta poi si dovrà trovare la soluzione tattica giusta per favorire la convivenza con bomber Corazza.