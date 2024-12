Laverita.info - Guardiamoci dal razzismo degli antirazzisti

Chi contesta il totalitarismo islamista viene denigrato da quella stessa sinistra che chiude gli occhi verso l’antisemitismo montante. La vera divisione oggi non è tra destra e sinistra, ma tra chi ama la libertà e chi vuole conculcarla per non «offendere» nessuno.