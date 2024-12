Golssip.it - Guaccero: “Pernice? Mi ha colpito subito, alla prima lezione è scattata una sfida”

"Quando l'ho visto per lavolta mi ha colpita, mi sono sentita a casa". Così Biancaricorda il momento in cui ha visto Giovanninella sala prove di Bndo con le stelle. Ospite a 'Storie di donne al bivio' su Rai 2, la vincitrice del dance show di Rai 1 ha raccontato com'è nata la storia d'amore con il suo partner di ballo. Biancaha raccontato, nel talk show di Monica Setta, la forte sintonia nata congià al primo incontro: "Durante launatra di noi. Io venivo da un vissuto che mi aveva fatto alzare diversi muri, Giovanni ha avuto tanta costanza con me e questo mi ha colpita". La troppa vicinanza col ballerino "mi ha fatta sentire in imbarazzo", ha ammesso l'attrice. Su, Biancaha poi aggiunto: "Ha mille talenti, è una persona che vuole vedermi felice e vuole solo il meglio per me".