Ravennatoday.it - Gruisti, contabili, oss: le nuove opportunità di formazione e lavoro del Centro per l'impiego

Con l'inizio del 2025iniziative die inserimento professionale alper l’di Ravenna, in via Teodorico 21. A partire da inizio gennaio sono in calendario già quattro appuntamenti per accedere direttamente ad un colloquio con i selezionatori di corsi gratuiti a.