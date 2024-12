Davidemaggio.it - Grande Fratello, diretta ventesima puntata

Leggi su Davidemaggio.it

Anticipazionidi lunedì 30 dicembre 2024Insu Canale 5, Alfonso Signorini conduce ladel reality. Al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli in postazione social.Questa sera uno tra Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori, le Monsè e Zeudi Di Palma dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Quale sarà il verdetto del televoto? Nel corso della, verrà affrontato il commovente ricordo di Alfonso D’Apice che, la notte di Capodanno di 14 anni fa, ha perso il padre. Alfonso riceverà una sorpresa da parte della mamma che arriverà per abbracciarlo.Il clima di festa non ha fatto scomparire le tensioni tra gli inquilini e due colonne della Casa sono finite sotto accusa: Amanda Lecciso, accusata di mostrarsi indifferente alle dinamiche per non dover prendere una posizione, e Javier Martinez, giudicato da Lorenzo come finto buonista e corteggiatore seriale incapace di andare a segno.