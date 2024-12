Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, stasera su Canale 5: anticipazioni della diretta di lunedì 30 dicembre. Nomination, eliminati e sondaggi

Leggi su Superguidatv.it

30, torna l’appuntamento con il, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su5. In studio le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi per commentare l’evoluzione dei rapporto dei concorrenti all’internocasa, mentre Rebecca Staffelli dà voce ai social. Analizziamo tutte lepuntata.su5, laventesima puntata del 30, cosa succederà?30dalle ore 21.34 va in onda la ventesima puntata del, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su5. A poche ore dall’entrata nel nuovo anno, il 2025, la casa delcelebra il Capodanno, ma affronta anche i temi più caldi degli ultimi giorni.