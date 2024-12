Ilrestodelcarlino.it - Grande festa di piazza a Capodanno a Lugo: lo spettacolo e il programma

(Ravenna), 30 dicembre 2024 - Anche aè iniziato il lungo conto alla rovescia in vista del. Per la notte di San Silvestro è inunadiche propone unounico nel suo genere sulle pareti della Rocca estense. Alle 23 andrà infatti in scena ‘Imparare a volare’,di danza verticale ideato da Monica Maimone per una produzione Festi Group. Grandi immagini proiettate sulle pareti della Rocca estense faranno da fondale a quanto accade nella, in mezzo al pubblico e non su un palco lontano. Sospesa sulle pareti verticali della Rocca, una ragazza sperimenta il volo, il più antico sogno dell'uomo nonché simbolo della città che ha dato i natali all'asso italiano dei cieli Francesco Baracca; ognuno potrà provare l’emozione di staccarsi da terra insieme all’acrobata, che sul filo danza; sull’alto delle torri, un angelo racconta la leggerezza del volo; un’aviatrice danza nel vuoto, mentre scorrono le immagini di paesaggi come visti da un aereo e infine una fanciulla danza lieve sulla parete e sulla sua lunghissima gonna, appaiono i nostri sogni: imparare a sognare è il primo gradino per poter volare.